شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بإنقاذ فتاة جامعية تفترش الرصيف بمحافظة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بإنقاذ فتاة عشرينية جامعية تفترش الرصيف بأحد شوارع محافظة البحر الأحمر.

وعلى الفور تعامل فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة البحر الأحمر مع الفتاة وأجرى دراسة حالة لها، وتبين أنها تدعى "ريهام . ر. ح"وتبلغ من العمر 24 عاما وهي طالبة جامعية حيث إنها تركت منزل والدها وتفضل الوجود بأرصفة الشوارع خاصة بمحافظة البحر الأحمر وتعاني من بعض الاضطرابات النفسية.

وقام فريق التدخل السريع المحلي بتحرير محضر شرطة برقم 4791 لإثبات الواقعة وتم التواصل مع والدها والذى رفض استلامها، وعرض الفريق المحلى بالبحر الاحمر تقريرها على النيابة العامة لإيداعها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتوقيع الكشف الطبى عليها وعند اعتماد التقرير الطبى تبين أنها واعية ومدركة للزمان والمكان، وبناء على ذلك قررت النيابة العامة بالمحضر رقم 4791 لسنة 2021 ادارى إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالتها.

ونسق فريق التدخل السريع المركزى لإيداعها بإحدى دور الرعاية فى الهرم بالتعاون مع فريق التدخل السريع المحلي لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى الشكاوى بلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الإنسانية على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم 16528 وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة التضامن الاجتماعي