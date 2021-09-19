شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الشهادات الفنية.. الخريطة الكاملة لأماكن اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية اليوم الأحد بالكليات المعنية باختبارات القدرات والتى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الثلاثاء 21 سبتمبر .

وفيما يلى ينشر ”الخليج 365” الخريطة الكاملة لأماكن أداء اختبارات القدرات:

اختبارات كليات الفنون التطبيقية:

وكشفت وزارة التعليم العالى أماكن أداء الاختبارات والتخصصات المطلوبة حيث يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة، اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية بالجيزة (جامعة حلوان) وطلاب محافظات الغربية – المنوفية – القليوبية – السويس – الشرقية – الإسماعيلية بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، وطلاب محافظات الدقهلية – دمياط – بورسعيد –شمال سيناء – جنوب سيناء- الإسكندرية- مطروح – كفر الشيخ - البحيرة، بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط ، وطلاب محافظات بني سويف – الفيوم –- المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الاحمر – الأقصر - أسوان يؤدون اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف وذلك لأقسام النسيج – الملابس الجاهزة – الزخرفي – ترميم الآثار – التصوير وطباعة أوفست (من خريجي المعاهد الفنية الصناعية).

2- اختبارات كليات الفنون الجميلة ( عمارة ):

ويؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة –القليوبية المنوفية – الفيوم – الشرقية – الدقهلية – السويس –الاسماعيلية – بورسعيد - شمال سيناء ، بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك (عمارة) (معماري)فقط، وطلاب محافظات الاسكندرية البحيرة – مطروح – الغربية- كفر الشيخ – دمياط ، بكلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية (عمارة)، كما يؤدى طلاب محافظات المنيا – اسيوط –الوادي الجديد – قنا – سوهاج – اسوان – البحر الاحمر – الاقصر – جنوب سيناء- بني سويف بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا(عمارة)

3- اختبارات كليات الفنون الجميلة (فنون):

ويؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة –القليوبية – الفيوم – المنوفية– الإسماعيلية – بورسعيد - الشرقية – السويس – الدقهلية - شمال سيناء بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك ( فنون ) وطلاب محافظات الإسكندرية - البحيرة – مطروح – دمياط - الغربية- - كفر الشيخ بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية( فنون )، كما يؤدى طلاب محافظات بني سويف - المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – جنوب سيناء بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا ( فنون ) وطلاب محافظات قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر بكلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي بالأقصرفنون وذلك لتخصص المعهد الفني لترميم الآثار (ترميم دقيق – ترميم معماري – ترميم اثار).

4 – اختبارات كليات التمريض:

يؤدى طلاب محافظة القاهرة اختبارات القدرات بكلية التمريض جامعة عين شمس- كلية التمريض جامعة حلوان ، وطلاب محافظة الجيزة يؤدون اختبارات القدرات فى كلية التمريض جامعة القاهرة، ومحافظة القليوبية يؤدون اختبارات القدرات فى كلية التمريض جامعة بنها، وطلاب الإسكندرية يؤدون الاختبار فى كلية التمريض جامعة الاسكندرية ، وطلاب محافظة مطروح بكلية التمريض جامعة مطروح، وطلاب محافظة البحيرة يؤدون الاختبار فى كلية التمريض جامعة دمنهوروطلاب محافظة الغربية يؤدون الاختبار فى كلية التمريض جامعة طنطا.

كما يؤدى طلاب محافظة كفر الشيخ اختبارات القدرات فى كلية التمريض جامعة كفر الشيخ، وطلاب محافظة المنوفية بكلية التمريض بشبين الكوم ، بالإضافة إلى اداء طلاب محافظة الدقهلية فى كلية التمريض جامعة المنصورة، وطلاب محافظة دمياط بكلية التمريض جامعة دمياط، ويؤدى طلاب محافظة الشرقية بكلية التمريض جامعة الزقازيق، وطلاب محافظات الإسماعيلية – السويس- جنوب سيناء بكلية التمريض بالإسماعيلية جامعة قناة السويس ، وطلاب محافظتى بورسعيد - شمال سيناء يؤدون اختبارات القدرات بكلية التمريض جامعة بورسعيد، كما يؤدى طلاب محافظة بني سويف بكلية التمريض جامعة بني سويف، وطلاب الفيوم يؤدون اختبارات القدرات فى كلية التمريض جامعة الفيوم ، ويؤدى طلاب محافظة المنيا اختبارات القدرات بكلية التمريض جامعة المنيا ، وطلاب محافظات أسيوط والوادى الجديد يؤدون الاختبار فى كلية التمريض بجامعة أسيوط، بالإضافة إلى اداء طلاب محافظة سوهاج اختبارات القدرات بكلية التمريض جامعة سوهاج، اما طلاب محافظات قنا – البحر الأحمر - الأقصر يؤدون الاختبار بكلية التمريض بقنا جامعة جنوب الوادي ، وطلاب محافظات أسوان كلية التمريض جامعة أسوان .

5-– اختبارات كليات السياحة والفنادق:

يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة - القليوبية اختبارات القدرات بكلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان ، كما يؤدى طلاب محافظات الإسكندرية - كفر الشيخ – البحيرة الاختبار بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، وتم تحديد كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح ليؤدى بها طلاب محافظة مطروح، كما يؤدى طلاب المنوفية اختبارات القدرات بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات، اما طلاب محافظات الغربية – الدقهلية - دمياط، يؤدون لاختبار بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة.

فيما يؤدى طلاب محافظات الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد – شمال سيناء - السويس- جنوب سيناء، بكلية السياحة والفنادق بالإسماعيلية جامعة قناة السويس ، كما يؤدى طلاب محافظة بني سويف بكلية السياحة والفنادق جامعة بني سويف ، وطلاب محافظة الفيوم يؤدون الاختبار بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم ، ويؤدى طلب محافظات المنيا – اسيوط الراغبين فى الالتحاق بكلية السياحة والفنادق بكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا، اما طلاب محافظات سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان - الوادي الجديد يؤدون الاختبار بكلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر.





6- اختبارات الكليات التكنولوجية(لطلاب الشهادات الفنية الصناعية نظام 5،3 سنوات) :

يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة–الإسماعيلية – بورسعيد - السويس – شمال سيناء- جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية - مكان الامتحان: اللوتس الجنوبية – شارع النصر – مقابل نادي بنك مصر – القاهرة الجديدة وذلك لجميع التخصصات

كما يؤدى طلاب محافظات الإسكندرية - البحيرة – المنوفية – دمياط - الغربية- كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية– القليوبية ، بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا - مكان الامتحان: منطقة مبارك الصناعية بقويسنا – المنوفية ، وطلاب محافظات بني سويف – الفيوم - المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – الأقصر ،الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية - مكان الامتحان: بني سويف الجديدة شرق- الحي الأول المجاورة الأولي شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسي