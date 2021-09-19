شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد كروت الدفع البنكية لـ45 مليونًا.. تعرف على التفاصيل وطرق الحماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد الكروت بأنواعها المصدرة من البنوك العاملة في مصر وعددها 38 بنكًا إلى 45 مليون بطاقة، وتشمل نحو 3.9 مليون بطاقة ائتمان، ونحو 19 مليون كارت خصم ونحو 22 مليون كارت مدفوع مقدمًا، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.

وتصدر البنوك 3 أنواع رئيسية من البطاقات البلاستيكية - كروت الدفع - وتشمل "بطاقات الخصم" و"البطاقات المدفوعة مقدمًا" و"بطاقات الائتمان"، وهى تستهدف بالأساس تقليل التعاملات النقدية فى الاقتصاد نظرًا لمخاطر حمل النقدية – الكاش – من الفقد أو السرقة.

وتصدر بطاقات الدفع مؤسسات مثل "فيزا" و"ماستر كارد"، وغيرها، بالتعاون مع البنوك، التى تختلف فيما بينها فى طريقة الخصم من الحسابات البنكية بأنواعها، أو إيداع المبالغ فى الحساب المدفوع مقدمًا أو الحد الائتمانى الدائن.

النوع الأول والأكثر انتشارًا، هو بطاقات الخصم، وهى الكروت التى تستخدم فى عمليات الشراء للسلع والخدمات من خلال نقاط البيع، وأيضًا فى عمليات السحب النقدى، عن طريق "الخصم من النقود" من حسابات العملاء بأنواعها، توفير أو جارى.

والنوع الثانى هو "البطاقات المدفوعة مقدما"، وهى البطاقة التى تستخدم عن طريق إيداع مبلغ مالى مسبق بها، وإعادة شحنها بـ"الكاش" لعدد من المرات، وتستعمل فى السحب النقدى والمشتريات.

وبالنسبة للبطاقة الثالثة، وهى "الائتمانية"، وهى تعنى وضع حد مالى محدد، لهذه البطاقة دون الخصم من حسابات بنكية للعميل، ولكن عن طريق النقود الدائنة من البنك المصدر، وتتراوح فترة السداد لتلك المديونية الخاصة بالكارت بين 55 و57 يومًا وهى فترة السماح، وبعد ذلك يتم وضع فائدة على المبلغ المدين.

وعندما نتحدث عن تأمين تلك البطاقات، فإن الخطوة الأولى الأهم هي ضرورة عدم إفصاح العميل عن أية بيانات شخصية وبنكية لأى شخص عن طريق أية وسيلة تكنولوجية مثل الموبايل، أو البريد الإلكترونى.

ولا تطلب البنوك من العملاء أية بيانات من الاتصالات الهاتفية والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى والبريد الالكترونى، حيث أن أمن المعلومات المصرفية فى الجهاز المصرفى متطور ويواكب أحدث المعايير الدولية فى هذا الشأن.

وفى حالة تلقى العميل مكاملة تليفونية أو رسائل تطلب معلومات عن تفاصيل الحسابات البنكية، وبيانات المعاملات الخاصة بالبنك، فإن الإجراء الأهم ضرورة ابلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك عبر خدمة الاتصالات الهاتفية التابعة للبنك الذى تتعامل معه.

وينبغى عدم الاحتفاظ بالرقم السرى الخاص ببطاقة البنك، مع البطاقة نفسها في حافظة النقود، حتى لا ترتفع مخاطر تعرض المحفظة للفقد والسرقة وبالتالي سحب أموال من رصيد البطاقة.