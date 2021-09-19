شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل أكثر من 1500 أسرة من عزبة أبوقرن لوحدات مفروشة بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أجهزة المحافظة تمكنت من إخلاء ونقل أكثر من 1500 أسرة حتى الأن من منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة، وتسليم المستحقين وحدات مفروشة بالكامل بمدينة معا بالسلام، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال تفقدها أعمال النقل والإزالة بمنطقة عزبة أبو قرن، أنه تم زيادة عدد اللجان لتسريع إجراءات فحص أوراق السكان ونقل الأسر للوحدات البديلة، كما تم تشكيل لجنة برئاستها لفحص طلبات التظلمات أول بأول وتسكين المستحقين، وذلك لسرعة إخلاء المنطقة حفاظا على حياة المواطنين بتلك المنطقة، المصنفة ضمن الأماكن غير الآمنة.

وأوضحت "عبد المنعم"، أن الهدف من إزالة المنطقة هو توفير سكن ملائم لأهالينا، وتواجد عدد كبير من العقارات الخطرة انشائيا وتمثل تهديدا لحياة المواطنين، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأسر بمنطقة عزبة أبو قرن يبلغ 4756 أسرة تقريبا، ومساحة المنطقة 42 فدان تقريبا، ، لافتة إلى أن المحافظة توفر وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم الشخصية للوحدات الجديدة ، حيث يتسلمون وحدات بها كافة الفرش والتجهيزات والأجهزة الكهربائية.