شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بالحرارة وشبورة ورياح.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021 إلى الجمعة المقبل، حيث يشهد ارتفاع فى درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- من اليوم الأحد 19 سبتمبر إلى الأربعاء 22 سبتمبر، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

- اعتبارا من الخميس 23 سبتمبر، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 : 3 درجة مئوية.

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

- تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا .

- نشاط للرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.