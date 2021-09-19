شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: وصول 5.1 مليون جرعة من لقاحى استرازينكا وفايزر الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنها تستهدف تطعيم 40% من المواطنين مع نهاية العام الجاري، مشددة أن التطعيم هو الوسيلة الآمنة للحماية من الإصابة بكورونا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه من المتوقع وصول 3.5 مليون جرعة من لقاح كورونا أسترازينكا خلال الأسبوع الجارى، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر يوم الجمعة المقبل، على أن يتم توفيره في مراكز اللقاحات الخاصة بالسفر وهو عبارة عن جرعتين.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365"، إن الإصابات اليومية بكورونا ترتفع نسبيا، مشيرا إلى أهمية الحصول علي اللقاح، وتابع، أن جميع الأنواع فاعلة ومؤثرة وتحمى من الإصابة وتقلل من الأعراض الخطرة حال الإصابة .

وتابع: ضيفنا في البروتوكول العلاجي الجديد أدوية أكثر فاعلية وتأثيرا على رأسها المولنيبيرافير الذي يعمل على تقليل الحمل الفيروسي للمرض، مشيرا إلى أن الأدوية الجديدة التي تعمل الوزارة على توفيرها تتضمن أدوية للمخالطين، مشيرًا إلى أن الوزارة تتجه إلى دراسة تطعيم الأطفال، ولكن لن يكون بشكل عام، وسيتم وضع أولويات لتطعيمهم.

وأضاف أن عمليات تطعيم طلاب الجامعات والعاملين بالتربية والتعليم مستمرة إلى جانب تطعيم العاملين في وزارة التربية والتعليم، وتم توفير مليون جرعة لتطعيم طلاب الجامعات والعاملين في وزارة التعليم العالي، وسيتم توفير مليون جرعة أخرى، بحيث ينتهي تطعيمهم قبل يوم 9 أكتوبر المقبل.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان حصر جميع المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لحجز موعد التطعيم، والوزيرة الدكتورة هالة زايد، وجهت بأن تصلهم رسائل تحديد الموعد اليوم وغدا، حيث تم بالفعل توجيه حوالي مليون رسالة وتوجيه المواطنين إلى 157 من المراكز التي كانت مخصصة للمسافرين بعد انخفاض معدلات الطلب على لقاحات السفر.

وأضاف أنه حتى الآن لم يتم رصد أي آثار جانبية خطيرة من اللقاحات في مصر، وفى حال رصد أي حالة سيتم الإعلان عنها، مؤكدا أن هذه الأمور لابد فيها من الشفافية لأننا نعمل لصالح المواطن، وإنما الأعراض التي تحدث هي السخونية يوم أو يومين وبعض الألم والاحمرار في مكان الحقن أو بعض الأعراض التي تشابه أعراض البرد مثل احتقان الزور او رشح بسيط، مؤكدا أن تلك الأعراض تختفى بمجرد الحصول على البارسيتامول.

وقال إن معظم الحالات تتراوح ما بين 80 إلى 90% حالات بسيطة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".