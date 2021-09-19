سامح شكرى يؤكد لنظيره الإسرائيلى ضرورة إحياء مسار تفاوضى مع فلسطين

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الأحد، مع وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، على ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة خلق أُفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى نحو يُرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة ويُجنبها موجات التصعيد والتوتر.

وقال السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري تطرق، خلال الاتصال، إلى الموقف المصري.. وقال إن مصر مُستمرة في جهودها الحثيثة في هذا الشأن.

وأوضح أن الاتصال الهاتفي تطرق كذلك إلى الجهود المبذولة في إطار إعادة الإعمار وتقديم المُساعدات والدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية المُحتلة بالتنسيق مع السُلطة الوطنية الفلسطينية، وما يتطلبه ذلك من تنسيق الجهود تخفيفًا عن كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق.