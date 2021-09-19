شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة.. توافد الطلاب على معامل هندسة القاهرة لتسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة التنسيق على معامل الحاسب الآلى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.

وشددت إدارة كلية الهندسة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير الإداريين والفنيين لمساعدة ومعاونة الطلاب على تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى.

وسجل الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة التنسيق بالنسبة للشعبة العلمية 205 درجة بنسبة 50%، بإجمالى عدد طلاب 42065، الحد الادنى الشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%، وعدد الطلاب 24932 طالبا وطالبة، بإجمالى عدد طلاب المرحلة 66997 لجميع الطلاب.