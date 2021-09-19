شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنفذ أكبر حملة لتنظيف الشواطئ بالإسكندرية بطول 5 كيلو متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي بالإسكندرية، وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية وعدد من شركاء المجتمع المدنى بتفيذ حملة مكبرة لتنظيف الشواطئ، والتى تعد أكبر حملة لتنظيف الشواطئ فى مصر بطول حوالى 5 كيلو متر، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ.

تم خلال الحملة تنظيف 80 شاطئا، وتوعية المواطنين بمشكلات القمامة البحرية وتأثيرها على البيئة والكائنات البحرية. وجارى ︎البحث حول آلية تسجيل الحملة فى موسوعة جينيس بأكبر حملة لتنظيف الشواطئ .

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن اعتزازها بالحملة لما تسهم به من الحفاظ على البيئة، ونشر وتعزيز ثقافة الإهتمام بالبيئة البحرية، ورفع مستوى الوعي لمرتادي الشواطئ بضرورة الحفاظ على الشواطئ ونظافتها وحمايتها من كافة المخلفات وخاصة البلاستيكية، بما يوفر بيئة صحية مستدامة .

جدير بالذكر، أن اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ يعد مبادرة عالمية تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة، تحتفل بها دول العالم من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة لتنظيف المناطق الساحلية والبحرية، وتهدف إلى زيادة الوعي البيئي بأهمية المناطق الساحلية مع تسليط الضوء على تهديد المخلفات وخاصة البلاستيكية على النظم البيئية البحرية والحياة الفطرية.