شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بنزع ملكية الجزء المتبقى من مدرستين بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنزع ملكية الجزء المتبقى من المدرستين مدرسة الـشعراء الابتدائيـة للبنـات بالرقم التعريفى (1100942 (والجزء المؤجر من مدرسة الـشعراء الابتدائيـة بنـين بالرقم التعريفى (1103997 (والكائنتين ضمن القطعة 15 بحـوض الغـيط البلـد نمـرة (181، زمام قرية شط الشعراء - مركز دمياط - محافظة دمياط ) والبالغ مساحته 1,111م٢، مشاعا بين الورثة فى المدرستين ( إجمالى مساحة المدرسـتين 61,2015م٢ ذلـك طبقًا لإفادة مديرية المساحة بدمياط وطبقًا لكشوف العرض.