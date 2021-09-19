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الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بنزع ملكية الجزء المتبقى من مدرستين بدمياط

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنزع  ملكية الجزء المتبقى من المدرستين  مدرسة الـشعراء الابتدائيـة للبنـات بالرقم التعريفى (1100942 (والجزء المؤجر من مدرسة الـشعراء الابتدائيـة بنـين بالرقم التعريفى (1103997 (والكائنتين ضمن القطعة 15 بحـوض الغـيط البلـد نمـرة (181، زمام قرية شط الشعراء - مركز دمياط - محافظة دمياط ) والبالغ مساحته 1,111م٢، مشاعا بين الورثة فى المدرستين ( إجمالى مساحة المدرسـتين 61,2015م٢ ذلـك طبقًا لإفادة مديرية المساحة بدمياط وطبقًا لكشوف العرض.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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