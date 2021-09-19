شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تتابع إنشاء ميناء المكس الجديد بالإسكندرية وأعمال الرفع المساحى للموقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت اللجنة المشكلة لمتابعة إنشاء ميناء المكس بالإسكندرية موقع الميناء الجديد الواقع بين مينائى الدخيلة والإسكندرية، حيث تضم اللجنة ممثلين من وزارة النقل ومحافظة الاسكندرية والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والهيئة العامة للمساحة.

وتابعت اللجنة أعمال الرفع المساحي لموقع الميناء الجديد والأماكن الخاصة بالأولويات العاجلة للرفع المساحي شمال طريق المكس في المسافة من ترعة النوبارية حتى ميناء الدخيلة، وذلك لسرعه البدء في أعمال الرسومات التخصصية والتصميمية النهائية للميناء والبدء في التنفيذ الفعلى.

وأكدت اللجنة على ضرورة العمل على مدار الساعة لإنجاز كافة الأعمال، خاصة أنه بعد الانتهاء من إنشاء ميناء المكس وتنفيذ تطوير مينائي الإسكندرية والدخيلة في نهاية عام 2024 سيكون ميناء الإسكندرية الكبير من أكبر موانئ البحر المتوسط، مشيراً إلى أن ميناء المكس سيشتمل على عدد 7 أرصفة بطول 3.5 كم واعماق تصل 18-20 متر وساحات تخزين تقدر بـ 3.5 كم2 وستصل تكلفته إلى 12 مليار جنيه.

وأشارت اللجنة، إلى أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المالكة لأي أراضي أو عقارات في حيز مشروع ميناء المكس لتقدير التعويضات العادلة لهم وفقا للمنهجية المتبعة من هيئة المساحة المصرية، كما أن الصيادين لن يضاروا، وسيتم توفير شقق بديلة لكافة الأهالي في بشاير الخير وفقاً للأطر القانونية المحددة في كافة الحالات.