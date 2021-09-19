شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تعطى قبلة الحياة للتعليم.. إطلاق حملة محو أمية مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتعيد شريان الحياة والارتقاء بتحسين كافة الخدمات فى الريف المصرى، حيث تعمل وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة الخدمات، فى ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توفير "حياة كريمة" للمواطنين، وخاصة الأكثر احتياجًا، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، مثل " سكن كريم، ووعي مجتمعي وغيرها من العديد من الخدمات، كما سيتم إطلاق حملة "محو أمية مليون مواطن" بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر الشريف تحت مظلة "حياة كريمة".

كما تشمل مبادرة محو الأمية أيضا المستفيدين من "تكافل وكرامة"، خاصة وأن ما يقرب 62% من مستفيدي تكافل وكرامة أميين، وتتضمن آليات التنفيذ لمبادرة محو الأمية هذا العام، استهداف رؤساء الوحدات الاجتماعية للتواصل مع المستفيدين ومتابعتهم لمحو أميتهم، حيث إن الوحدات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى منتشرة انتشارا كبيرا على مستوى القرى بمحافظات الجمهورية.

ـ إطلاق حملة "محو أمية مليون مواطن" بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر الشريف تحت مظلة "حياة كريمة.

ـ تخصيص 500 مليون جنيه من موازنة "برنامج تكافل وكرامة" للعام المالى 2020-2021 للتكليف الرئاسى "تكافؤ الفرص التعليمية".

ـ دعم البرامج الخاصة بالطلاب غير القادرين، فى بنود "التعليم المجتمعى للمتسربين من التعليم أو غير الملتحقين بالتعليم، منح دراسية للطلاب غير القادرين بالجامعات والمعاهد الفنية.

ـ دعم الطلاب ذوى الإعاقة غير القادرين، فضلا عن دعم التدريب المهنى للطلاب المتسربين الذين تخطوا سن التعليم.

ـ دعم الطلاب أبناء مصر من الأيتام بالمدارس والمعاهد والجامعات.

ـ مساهمة الجامعات المصرية والاستفادة من قدراتها فى محو الأمية وتعليم الكبار، في إطار متابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية".

ـ محو أمية 300 ألف مواطن خلال الفترة من عام 2014 إلى 2021.

ـ وقع الأزهر الشريف والهيئة العامة لتعليم الكبار، اتفاق تعاون للمساهمة فى القضاء على ‏الأمية وتقديم التوعية داخل فصول محو الأمية.

ـ إعداد قوائم الدراسين وعمل حصر لأولياء الأمور غير ‏المتعلمين وإلحاقهم بفصول محو الأمية عن طريق مجلس الآباء بكل معهد أزهرى، والتوعية الدينية ‏والأسرية لكل فصول محو الأمية التابعة للأزهر.

ـ تخفيض المصاريف ‏الدراسية لأبناء المتحررين من الأمية خلال فترة التحاق أحد أبويهم بالبرنامج

ـ تدريب المعلمين المشاركين ‏فى المشروع على برامج تعليم الكبار وإجراء أعمال المتابعة الفنية والإدارية للفصول.

ـ إعداد تقارير ربع ‏سنوية لقياس مدى تنفيذ المشروع وجدية العمل والنتائج المحققة فى كل دورة امتحانية.

ـ إعداد مكون ‏إعلامى وإعلانى عن المشروع وإبراز النماذج الناجحة.

ـ صرف مكافآت مالية للمعلمين والجهات الشريكة ‏عن كل دارس ناجح، ومنح شهادات للناجحين.