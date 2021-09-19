شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "أهلا مدارس" يستقبل الزوار لليوم الرابع بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل معرض " أهلا مدارس" 2021 لليوم الرابع الزوار بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، ويستمر المعرض حتى نهاية الشهر الجارى وتقوم وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة، بتوفير وطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الاخرى، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد افتتح المعرض مساء الأربعاء الماضى، يرافقه الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية وبدأ المعرض استقبال الزوار صباح الخميس.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد على توفير كافة المستلزمات الدراسية وبأسعار لا تقل عن 30% بهدف تخفيف العبء على كاهل الأسر المصرية حيث سيشارك كبرى الشركات المنتجة، كذبك مشاركة غالبية شعب الاتحاد العام للغرف التجارية، وهى شعبة الأدوات المكتبية والمدرسية وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية و شعبة الملابس الجاهزة وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتا الى أن المعرض سيشمل كل احتياجات طلاب المدارس مثل أدوات مكتبية و كتابيه و الكشاكيل والكراسات بأنواعها بالإضافة الى الأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس وكذلك الملابس بالإضافة الى أجهزة الحاسب الآلى، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما بتلك المعارض باعتبارها استراتيجية تستهدف بها الدولة التخفيف عن المواطنين فى المناسبات وأن توجيهات الرئيس تقضى بنشر تلك المعارض فى كل المحافظات و المراكز وكذلك المدن.