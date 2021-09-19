شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تطعيم المعلمين قبل بدء العام الدراسى الجديد ضد كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد للعام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه 9 أكتوبر المقبل، وتعمل الوزارة على تطعيم المعلمين ضد كورونا لتحقيق عام دراسى مستقر وآمن على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، نستعرض فى التقرير التالى تفاصيل تطعيم المدرسين.

- الحضور فى العام الدراسي الجديد يوميا.

- تطعيم المعلمين هدفه سلامة المدرسين والطلاب.

- متابعة تلقى المعلمين لقاح كورونا وتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة.

- يوجد أكثر من 266995 معلما بنسبة 17% حصلوا على جرعتين.

- يبلغ أعداد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة 501697 بنسبة 31%.

- وصل عدد المسجلين لتلقى اللقاح (859942) بنسبة 54%.

- عدد العاملين الجارى تسجيلهم (61992) بنسبة 4%.

- جملة العاملين بالتربية والتعليم على مستوى الجمهورية 1604891.

- طالبت الوزارة بالاسراع في تسجيل العاملين على موقع وزارة الصحة.

- لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح.

- منع من لم يتلقى اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أوالخاصة أو الدولية من دخول مقر العمل.

- انتظام العام الدراسى الجديد بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين للقاح.