توجيهات الرئيس السيسي باستمرار الاستفادة المثلى من الموارد المائية تتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تصدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في كل الجهود التي من شأنها تحقيق الاستفادة المثلى من كل الموارد المائية المتاحة بالجمهورية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأحد، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

ففي (الأهرام) وتحت عنوان (الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة ومنع إهدارها) قالت الصحيفة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاستمرار في كل الجهود التي من شأنها تحقيق الاستفادة المثلى من كل الموارد المائية المتاحة بالجمهورية، بالتكامل مع جهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف، مع مراعاة التنسيق الدقيق وتكامل الجهود الجماعية بين كل الجهات المعنية بهذه المسألة، للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

وأضافت الصحيفة أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول بحث الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول فى تنمية الزراعات المطرية، وكذلك المشروع القومي لإنتاج البذور.

وتابع الرئيس الجهود المشتركة بين وزارتي الري والزراعة في مجال حجز وتوزيع مياه الأمطار والسيول، لمنع إهدارها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها في المناطق المطيرة على مستوى الجمهورية من خلال الوصول إلى أقصى كمية ممكنة للتخزين، خاصةً في سيناء والساحل الشمالي وبعض مناطق البحر الأحمر.

وتم استعراض الجهود الجارية حاليا في هذا الإطار، بما في ذلك إعادة تأهيل وصيانة الآبار القديمة ورفع كفاءتها، فضلا عن بناء السدود والحواجز، للحفاظ على مياه الأمطار واستغلالها في تنمية الوديان والمراعي الطبيعية والزراعات المختلفة القائمة على مياه الأمطار، وذلك بالاعتماد على خريطة الوديان، وبالتعاون والتنسيق بين الهيئات المتخصصة في وزارة الري، وكذلك مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة أن وزير الري استعرض خلال الاجتماع الدراسات الهيدرولوجية والهندسية لتلك السدود، بالإضافة إلى جهود تحديث أنظمة الري على مستوى الجمهورية بين الري المطور والري الحديث.

كما وجه الرئيس السيسي بالتوسع في الجهود الحيوية للمشروع القومي لإنتاج البذور بالشراكة مع الخبرة الأجنبية وتوفير الموارد والدعم لإنتاج البذور في مصر، لما في ذلك من مردود مهم يهدف إلى الاعتماد على بذور منتجة محليا تحمى المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصنافا زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد.

وعرض وزير الزراعة عينات من إنتاج المشروع القومي للبذور بالشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي، ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية.

أما صحيفة (الأخبار) قالت- تحت عنوان (مدبولي يهنئ "الإسكان" بجائزة "الأمم المتحدة")- إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هنأ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفوز "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، بجائزة "الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 "، في مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من عدة بلدان.

كما هنأ رئيس الوزراء جميع العاملين بـ "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، لفوزهم بهذه الجائزة القيمة، عن جدارة واستحقاق، مشيرا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسئولية، أولى "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" اهتمامه ورعايته، واتضح هذا من المهام الكبرى التي يكلف بها الهيئة، وكذا إشادته أكثر من مرة بما تنفذه الهيئة من مشروعات، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي، التي تعد إحدى الآليات المهمة التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تحقق في المدن الجديدة خلال السنوات السبع الماضية يعد إنجازا بكل المقاييس، سواء في مشروعات البنية الأساسية، أو الإسكان، والخدمات المختلفة، وهو ما أسهم في زيادة الإقبال على السكن بالمدن الجديدة، وكذا الاستثمار، مشيرا إلى استمرار الدولة في خططها للتوسع العمراني المخطط، عبر إنشاء مجتمعات عمرانية حضارية مخططة.

وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان (الأربعاء.. بدء الخريف فلكيًا)- نقلت (الجمهورية) تصريحات الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي أكد خلالها أن ذروة الاعتدال الخريفي، ستحدث الأربعاء المقبل الساعة 21 والدقيقة 22 بالتوقيت المحلي للقاهرة وسيكون طوله 98 يوماً و02 ساعة و84 دقيقة، وذلك إيذاناً برحيل فصل الصيف فلكياً وجغرافياً، وبدء فصل الخريف.

وأضاف القاضي أنه في هذا اليوم ستشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون خريفاً في نصف الكرة الشمالي وربيعاً في نصف الكرة الجنوبي.

وحول ماراثون الثانوية العامة، قالت صحيفة (المصري اليوم)- تحت عنوان (انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب "الثانوية")- إن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا تنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة بدأ بحد أدنى 50% للشعبتين العلمي والأدبي، وذلك للناجحين من الدور الأول والبالغ عددهم نحو 67 ألف طالب، بالإضافة إلى الطلاب من مستنفدى الرغبات والبالغ عددهم نحو 6 آلاف و666 طالبا من المرحلة الثانية، ويستمر تسجيل الرغبات حتى الغد.

ونقلت الصحيفة تصريحات خاصة للسيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، بأن المرحلة الثالثة تتم على جزءين الأول الناجحون من الدور الأول، ثم يتم الانتظار حتى تنسيق الناجحين من الدور الثاني، لإعلان نتيجة المرحلة كاملة، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة فور إعلان النتيجة مباشرة.

وأضاف عطا أن هناك مكانا لكل الناجحين من الثانوية العامة بمجاميعهم في مؤسسات التعليم العالي، مشيرا إلى أنه مازال هناك أماكن في الكليات الجامعية، من بينها الآداب والحقوق والتجارة والزراعة والخدمة الاجتماعية والسياحة والتربية، بالإضافة إلى المعاهد العليا في الهندسة والإعلام والحاسبات واللغات والإدارة والخدمة الاجتماعية.

وأشارت (المصري اليوم) أيضا إلى بدء طلاب الشهادات الفنية، نظامي 5 و3 سنوات حجز اختبارات القدرات من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، وذلك للكليات التي تشترط اجتياز اختبار القدرات للالتحاق بها، وهي الكليات التكنولوجية الحديثة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتمريض والسياحة والتربية، على أن يتم فتح تسجيل الرغبات الإلكترونية للقبول بالجامعات فور إغلاق باب حجز اختبارات القدرات، والتي تنتهي 20 سبتمبر الجاري.