حدث ليلاً| قرار عاجل من "التعليم".. ومليون عامل مصري يدخلون ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قفزة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 711 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 249793 حتى اليوم.

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"قرار استثنائي".. بيان عاجل من التعليم بشأن طلاب الدبلومة الأمريكية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الحصول على موافقة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمد فتح باب التنسيق حتى انتهاء قبول كل الطلاب الناجحين في الدبلومة الأمريكية.

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بعد ادعاء طبيب واقعة "اسجد لكلبي" باختراق حسابه.. محامي الممرض "لم يقدم أي دليل"

قال وليد السروجي محامي الممرض عادل صاحب واقعة اسجد للكلب، إن المتهمين الثلاثة حضروا اليوم أمام المحكمة من محبسهم، كما أن المحكمة ترفض التعويض وتحيله إلى المحكمة المدنية المختصة، مشيرًا إلى أن إدعاء الطبيب باختراق حسابه ليس له أي دليل أرض الواقع.

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"إجراء روتيني".. الخشت عن إخضاع طلاب جامعة القاهرة لتحليل المخدرات

علق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على إجراء الجامعة لتحليل المخدرات للطلاب، قائلًا: "دا إجراء روتيني ويحدث كل عام"، مشيرًا إلى أن هذا التحليل يتم للذكور والإناث ونسبة المتعاطين لا تذكر.

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جامعة القاهرة: سنمنع أي طالب من دخول الحرم الجامعي إذا لم يحصل على لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتطعيم طلاب الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد، ومنذ ذلك التوجيه ونحن نعمل بكل جدية لتطعيم أكبر عدد من الطلاب.

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"قانون من 62 عام".. السكك الحديد تكشف تفاصيل تحصيل 3 جنيهات مقابل دخول أي محطة لغير المسافرين

علق المهنس مصطفى أبوالمكارم رئيس هيئة السكك الحديد، على قرار تحصيل 3 جنيهات من غير المسافرين المتواجدين في محطات القطارات، قائلًا: "دا قانون مطبق من 62 عامًا، حيث تم إصدار القانون في عام 1959 وهو ينص على أن أي شخص يتواجد داخل محطة القطاع من غير المسافرين ملزم بدفع تذكرة".

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أزمة صفقة الغواصات.. فرنسا تتحدث عن أزمة "ثقة" تؤثر على مستقبل الناتو

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان الفرنسي جان إيف لودريان السبت أن إلغاء أستراليا صفقة الغواصات الفرنسية يشكل "أزمة خطيرة" منددا بـ منددا بـ"كذب وازدواجية وتقويض كبير للثقة" و"ازدراء" من جانب حلفاء فرنسا. ورأى لودريان أيضا أن الازمة الراهنة ستؤثر على تحديد المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي، ولكن من دون أن يشير إلى إمكان الخروج من الحلف.

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وزير ليبي: مليون عامل مصري سيدخلون البلاد مطلع أكتوبر

أعلن وزير العمل الليبي، علي العابد، السبت، أن مليون عامل مصري سيبدؤون دخول بلاده مطلع أكتوبر المقبل.

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رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: الخميس آخر موعد للتقديم في مبادرة "سكن لكل المصريين 2"

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذ لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن 51 ألف مواطن سددوا مقدمات الحجز، وتم سحب 110 آلاف كراسة شروط في مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 2، مضيفة أن هناك إقبالًا على الوحدات في برج العرب وأسيوط الجديدة والصعيد، وأن كل الوحدات المطروحة نفذت.

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