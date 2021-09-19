لدورهم في أزمة كورونا.. منح دراسية كاملة لأبناء شهداء الأطباء بكليتين في الجامعة اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​​كتب- محمد نصار:

تقدمت نقابة الأطباء بالشكر للجامعة المصرية اليابانية وذلك لتقديمها منحة دراسية كاملة في كليتي الهندسة وإدارة الأعمال بالجامعة لأبناء شهداء الأطباء للعام الدراسي الجديد والذي سيبدأ الشهر المقبل، على أن يتم التقدم للمنحة قبل 20 سبتمبر الجاري.

وقدم المنحة الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وقال في خطاب المنحة: أتقدم لكافة العاملين بالمجال الطبي بجزيل الشكر والتقدير لما يبذل من مجهودات ضخمة لاحتواء جائحة كوفيد 19، ولذلك وافق مجلس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-just) رقم 159 المنعقد بتاريخ 26-7-2021 على منح أبناء شهداء الكوادر الطبية منح دراسية لنيل درجة البكالوريوس بكليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية للعام الجامعي 2021-2022 تقديراً وعرفاناً من أسرة الجامعة بدور الكوادر الطبية وكافة العاملين بوزارة الصحة المصرية تقديراً للمجهودات الكبيرة المبذولة في سبيل وقاية وعلاج الشعب المصري بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

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