شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث محور تم تنفيذه بالجيزة. يختصر شارع الهرم فى 18 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت محافظة الجيزة من إنشاء محور الزعيم السادات "ترسا سابقا"، حيث تم إنشاؤه ليكون بديلا لشارع الهرم المقرر غلقه بسبب خط المترو الجديد، وفى النقاط التالية يعرض الخليج 365 أهم التفاصيل عن المحور الجديد الذى يعد أحدث محاور الجيزة التي تم تشغيلها.

1. المحور بطول 10 كم متر.

2. يبدأ المحور من شارع خاتم المرسلين إلى طريق المنصورية.

3. تم إنشاء كوبرى يربط شارع ترسا بشارع اللبينى ومحور المنصورية.

4. طورت محافظة الجيزة شارع اللبينى ليكون محورا طوليا يربط محور ترسا ومحور المنصورية.

5. تم تنفيذ رصف شارع الخليفة بطول 450 م وهو الواقع بين شارعى الأهرام ومحمد أنور السادات .

6. تم إنشاء كوبرى جديد بجوار كوبرى ترسا القديم ليستوعب الكثافات المرورية المتوقعة بعد افتتاح المحور.

7. تستغرق الرحلة من شارع خاتم المرسلين إلى طريق المنصورية أقل من 18 دقيقة وهى مسافة موازية لشارع الهرم.

8. عرض محور ترسا 40 مترا بعد إزالة عقارات للتوسعة.

9. محور ترسا سيكون بديلا لشارع الهرم.

10. المحور ضمن عدة محاور أخرى بديلة لشارع الهرم.