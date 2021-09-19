شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته ساعات وخاتم ماس بقيمة 5 ملايين جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب ساعات وخاتم من الألماس، بحوزة راكب آسيوى قادم من دبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبى، استوقفت نورا السيد عبد الحميد، مأمور الجمرك المعينة على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب اثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة خالد محمد عبد الرحمن، مأمور الجمرك والذى تلاحظ له وجود ساعات وسط طيات الملابس.

قام مصطفى محمود المشنب، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف محمد دهشان عبد الحميد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود خاتم من الألماس وساعتين ماركة رولكس وساعة ماركة باتيك فيليب والأخيرة، حيث اتضح أنه يعمل مندوب لإحدى شركات الساعات وتتجاوز قيمة المضبوطات الخمسة مليون جنيه مصرى طبقا للفواتير.

أمر هاشم مصطفى هاشم، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.



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