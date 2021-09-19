شكرا لقرائتكم خبر عن الحسابات الفلكية: موعد الاعتدال الخريفى وبداية فصل الخريف الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها معهد الفلك، أن الاعتدال الخريفى يبدأ الأربعاء المقبل 22 سبتمبر وطوله يبلغ 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة إلى أن يحدث الشتاء فى 21 ديسمبر ويبلغ طوله 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.

وفصل الصيف بدأ الاثنين 21 يونيه وطوله: 92 يوما و39 ساعة و49 دقيقة، وفصل الخريف يبدأ الأربعاء المقبل 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة، وفصل الشتاء يبدأ الثلاثاء 21 ديسمبر وطولة 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.

وسبب حدوث الفصول الأربعة، يرجع أن الشمس تتحرك فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء وهذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.