ماركة "أبو أنس".. ضبط أسلحة بيضاء مع راكب روسي بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكب روسي الجنسية بحوزته أسلحة بيضاء مدون عليها "أبو أنس"، وعصا حديدية والتي تستخدمها الأجهزة الأمنية، أخفاها داخل حقائبه فور وصوله من موسكو ، وتم ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية.

اشتبهت ورديتين متتاليتين من إدارات جمارك الركاب في مبني رقم ٢، برئاسة أحمد عبد المطلب وأحمد عافي، مديرا الحركة في راكب روسي الجنسية،

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الروسية، والقادمة من موسكو، أثناء محاولته الخروج من صالة الوصول، وبتفتيش حقائبه تحت إشراف محمد عمر وسامي نبيل مأمورا الجمرك، عثر علي المضبوطات وهي عبارة عن ٣ مطواة منقوش عليهم باللغة العربية "أبوأنس"، وعصا حديدية "أدونيك" ينطوي من التي يستخدمها رجال الأمن والجميع محظور حيازته طبقا للقانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ كما ورد في تأشيرة وتقرير رجال شرطة المفرقعات بالمطار .

أمر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي ، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب وإحالته للنيابة المختصة، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.