مصادر: استبعاد "الشروق" من سباق نشر أعمال نجيب محفوظ.. و"هنداوي" للإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ما زال الغموض يحيط بمصير نشر الأعمال الكاملة للأديب العالمي نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل في الآداب، خاصة مع اقتراب انتهاء تعاقد الورثة مع دار الشروق، والذي ينتهي خلال شهر أبريل المقبل.

مصادر موثوق منها أكدت لـ"الخليج 365"، أن خلافًا حادًا وصل إلى طريق مسدود بين أم كلثوم ابنة نجيب محفوظ، وبين دار الشروق دفع أم كلثوم إلى وضع شروط مبالغ فيها أمام دار الشروق لتعجيزها عن الحصول على حقوق الملكية الفكرية لأعمال الأديب المصري الأشهر في مصر.

على جانب آخر، كشفت مصادر بمجال النشر استبعاد منح ابنة الأديب العالمي حقوق النشر لدار نشر غير مصرية كما كان يتردد العام الماضي، وهو ما أدى إلى حالة ارتياح في الأوساط الأدبية، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد حسم اسم الدار التي ستفوز بأعمال محفوظ.

أما المفاجأة الحقيقية التي كشفت عنها المصادر تتمثل في حصول الناشر الإلكتروني "هنداوي"، على نشر أعمال محفوظ، وهو ما أدى إلى مزاحمتها لدور النشر التقليدية، التي فشلت حتى الآن في تقديم عرض يحسم المنافسة، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على التطبيق الصوتي الذي سيتحدد خلال الأشهر القليلة القادمة، وأحدها تطبيق عالمي يسعى بكل قوة للحصول على أعمال أديب نوبل.