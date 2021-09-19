شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان الاجتماعى: الخميس أخر موعد للتقديم بمبادرة سكن لكل المصريين 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذ لصندوق الإسكان الاجتماعى، المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 2، سدد 51 ألف مواطن مقدمات الحجز، وتم سحب 110 ألف كراسة شروط، وأن هناك إقبالا على الوحدات بالمبادرة فى برج العرب وأسيوط الجديدة والصعيد، وأن كل الوحدات المطروحة نفذت.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز تقديم الإعلامية ريهام السهلى،"مبادرة سكن لكل المصريين 2 شروطها أقل من قبلها، وهناك إقبال شديد على التقديم، وأن الشروط 3% على 30 عاما".

وتابعت، "مبادرة الإسكان لمتوسطى الدخل تقدم 16 ألف مواطن، وتم سحب 28 ألف كراسة وسيتم التسلم بعد 3 سنوات، والخميس أخر موعد لتقديم فى المبادرة لسكن لكل المصريين2".