شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تنظم حفل تأبين "حسب الله الكفراوى" بحضور محلب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت نقابة المهندسين المصرية تحت رعاية النقيب العام لمهندسي مصر، المهندس هانى ضاحى، حفل تأبين للراحل المهندس حسب الله الكفراوى نقيب المهندسين ووزير الإسكان الأسبق.

وحضر حفل التأبين المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ومندوب وزير الموارد المائية والري، وأعضاء هيئة مكتب النقابة، والعديد من الوزراء السابقين، وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وأسرة الراحل المهندس حسب الله الكفراوى.

وألقى عدد من الحضور كلمات خلال حفل التأبين الذي ابتدائها المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة بذكر نبذة عن السيرة الذاتية لوزير الراحل حسب الله الكفراوي من خلال فيديو، وتوجه بالشكر لمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين لتنبيه حفل تأبين وزير الغلابه وتقدم بالشكر لجميع الحضور لتشريفهم حفل تأبين ابو المدن الجديدة.

من جانبه عبر المهندس هانى ضاحى عن سعادته بوجود هذا الجمع فى ذكرى الأربعين لرمز وقيمة وقامة فى مهنة الهندسة ، مستعرضا بعض النقاط المهمة فى حياة المهندس حسب الكفراوى موضحا أنه تخرج من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1950 وتدرج فى المناصب حتى أصبح وزيرا للإسكان لمدة 16 عاما ، مشددا على أن عصره شهد العديد من الانجازات وأكبر شاهد على ذلك المدن الجديدة مثل مدينة العاشر من رمضان ، والسادس من أكتوبر ، و15 مايو.

وأكد نقيب المهندسين على أن المهندس حسب الله الكفراوى كان شخصية حاسمة وذو فضل وعلم وصاحب أيادى بيضاء ، وكان له تاريخ مشرف. لافتا الى ان الكفراوى أضاف إلى خريطة التعمير والإسكان 6 مدن ساحلية أخرى ، وكانت سيناء بالنسبة له الحلم ، كونها تمثل البعد الأمني الاستراتيجى لمصر، وكان يرى ضرورة تنفيذ مشروعات كبرى وإستراتيجية بها.

وأشار ضاحى أن المهندس حسب الله الكفراوى كان قيمة علمية وقامة وطنية ، وحاسما وواضحا فى تعاملاته ، وأطلق عليه وزير الغلابة بسبب إنشاء بنك الإسكان والتعمير الذى كان عونا للفقراء فى دعمهم للحصول على شقق سكنية. معبرا عن سعادته بتكليل نجاح المهندس حسب الكفراوى بإطلاق أسمه على أحد أهم المحاور المهمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديرا له ولدوره.

واختتم المهنس هانى ضاحى كلمته بدعوة الجمع الى التآلف والتكاتف لصالح المهنة، موجها أخلص التعازى لأسرة المرحوم المهندس حسب الله الكفراوى.

فيما عبر المهندس إبراهيم محلب عن كامل تقديره لنقابة المهندسين من تكريم الأسماء التى أثرت فى المهنة، مقدما الشكر للنقابة لتنظيم هذا الحفل.

وأشار محلب أن أسم المهندس حسب الله الكفراوى ارتبط بكل المصريين لان الشعب المصري يفرز الصادقين وهو رجل صادق عفيف. وكانت حياته مليئة بالنجاحات ، فارتبط اسمه بالنجاحات بالجهد والعرق وإتقان مهنته، فالمدن الجديدة شاهد على نجاحاته ، مثل مدينة العاشر من رمضان والتى أصبحت أحد القلاع الصناعية فى مصر. مشيرا إلى انه لم يستمر طويلا محافظا لدمياط إلا انه كان شاهدا على ميلاد أهم موانئ مصر الآن وهو ميناء دمياط .

وعظم محلب من دور المهندس حسب الله الكفراوى فى نقابة المهندسين والتى كادت أن تخطف من بعض الجماعات، واصفا إياه بالأسد الذى تحمل الكثير للمحافظة على النقابة ، وحمايتها من الاختطاف.

وأشار محلب أن المهندس حسب الله الكفراوى عندما ترك الوزارة لم يترك قلوب المصريين بل كان حبه يزيد ويترسخ فى قلوبهم، واختتم محلب حديثة بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لإطلاق اسم الراحل المهندس حسب الله الكفراوى على أحد المحاور الهامة، موجها الحديث لأبناء المهندس حسب الله الكفراوى قائلا " لقد ورثتم أرثًا كبيرا وهو الاسم، رحمه الله وجزاه الله خيرا لما قدمه لمصر والمصريين".

وفي كلمة ألقاها المهندس أحمد رشاد- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، نيابة عن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أكد على أن جميع من يعمل في مهنة الهندسة يكن كل الحب والتقدير للقيمة والقامة صاحب الأيادي البيضاء شيخ مهندسي مصر المهندس حسب الله الكفراوي.

كما أكد على أن الراحل الكبير أول من فكر في إنشاء المدن الجديدة في مصر والتي تحمل مسئولية إنشائها وإعمارها بالإضافة إلى إنشاء ميناء دمياط أحد أهم الموانئ على البحر المتوسط.

وأضاف أن المتابع لمشوار الراحل الكبير حسب الله الكفراوي يتأكد له أنه يستحق وعن جدارة التكريم وحصوله على العديد من الأوسمة محليًا ودوليًا، موجهًا تعازي وزير الموارد المائية والري وتعازي ودعاء جميع مهندسي مصر لأسرة المهندس حسب الله الكفراوي.

من جانبه تقدم الدكتور عبد العزيز الكفراوي نجل المهندس حسب الله الكفراوي بالشكر والتقدير لنقيب مهندسي مصر المهندس هاني ضاحي ونقابة المهندسين على تبنيها إقامة حفل تأبين لوالده الراحل، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية على حرصه على الحضور، كما وجه شكره الخاص للمهندس أحمد عثمان أحمد عثمان بصفته نجل الراحل العظيم المهندس عثمان أحمد عثمان والذي كان يترأس والده المهندس الكفراوي والذي رشحه لخلافته في الوزارة نظرًا لجهده وكفاءته وإخلاصه.

وفي كلمته تناول الدكتور حماد عبدالله حماد- رئيس المكتب الفني بالنقابة الجانب الإنساني من حياة الراحل المهندس حسب الله الكفراوي والمواقف الشخصية التي جمعت بينهما في مصر وخارجها مؤكدًا على أن الراحل الكبير كان مهمومًا بتعمير مصر مستشهدًا بمدينة العاشر من رمضان أحد أكبر قلاع مصر الصناعية بفضل رؤيته الجيدة للمستقبل.

كما قام المهندس الشاعر ياسر قطامش بإلقاء قصيدة رثاء بعنوان "أستاذنا الكفراوي" أرثى فيها المهندس حسب الله الكفراوي معددًا صفاته الحميدة وكيف كان يتعامل مع المحيطين به.

في نهاية حفل التأبين أهدى نقيب المهندسين درع النقابة للدكتور عبد العزيز الكفراوي نجل المهندس الراحل حسب الله الكفراوي وشهادة تقدير لأسهاماته ودوره الوطني والتقاط الصور التذكارية معه.

يذكر أن المهندس حسب الله الكفراوي، والمعروف بـ "أبو المدن الجديدة"، وأحد أبرز وزراء الإسكان في العقود الأخيرة، قد وافته المنية يوم الخميس الموافق 5 أغسطس الماضي ، وحظي الكفراوي بالعديد من الألقاب خلال فترة توليه للوزارة، منها لقب وزير الغلابة، وأبو المدن الجديدة، وشيخ المهندسين المصريين.