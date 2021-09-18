شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة مكافحة كورونا: لا يوجد دراسة تؤكد إمكانية تلقيح الحوامل والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن زيادة أعداد إصابات كورونا، هي زيادة متوقعة، موضحا أن الخوف كل الخوف مع دخول فصل الشتاء، وبدء دخول الطلاب للمدارس، وبالتأكيد سنرى أن الأعداد ستزيد عما هي عليه الآن، وهو ما تم مواجهته في الموجات الأولى والثانية والثالثة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "on": "تطعيم الحوامل والأطفال أقل من 16 عاما هي منطقة شائكة ومازال النقاش فيها مفتوحا، وما يهمنا في التطعيم الأمان والفاعلية، وحتى الآن تطعيم تلك الفئات لم يتم تأكيد الأمان والفاعلية، ولا يوجد دراسات كافية تؤكد أن تطعيم الحوامل والأطفال أمر آمن، والأمر ما يزال قيد الدراسة ولا يوجد تصريح بتطعيم الأطفال، وإنما تم السماح بتطعيم الجامعيين، وهم من نسعى لتغطيتهم في الفترة القادمة".

وذكر: "تطعيم الأنفلونزا الموسمية هو موعده، حتى نتقي شر حدوث نزلات البرد المتكررة وبالتحديد عند الأطفال، والأولى هو الحصول على تطعيم أنفلونزا الموسمية للأطفال، وبعدها نرى هل هناك إمكانية الحصول على لقاح كورونا أو لا".

وتابع: "مصر تمكنت من توفير كافة أنواع اللقاحات، الإنجليزي والصيني والروسي، ولو الدراسات أثبتت أنه يمكن تطعيم الأطفال بأي لقاح منهم سيتم اتخاذ القرار بالتطعيم، ومصر حريصة على حماية المواطنين بشتى الطرق، وحتى هذه اللحظة لم يتم إقرار الجرعة الثالثة".