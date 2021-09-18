نشرة الحوادث المسائية.. اتهام طفل بقتل شقيقته وقرار قضائي بشأن واقعة "اسجد للكلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

جريمة بطلها فيلم كرتون.. قرار عاجل في اتهام طفل بقتل شقيقه بالهرم

أمرت جهات التحقيق بتسليم طفل إلى عمه بعد ثبوت عدم تورطه في قتل شقيقه طعنا بسكين بمنطقة الهرم.

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إصابة شرطيين في انقلاب سيارة شرطة أعلى محور صفط اللبن

أصيب أمينا شرطة إثر انقلاب سيارة شرطة أعلى محور صفط اللبن، مساء السبت.

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تفحم سيارة ملاكي بوصلة دهشور في أكتوبر

أنقذت العناية الإلهية مستقلي سيارة ملاكي من الموت المحقق عقب اندلاع النيران فيها بميدان جهينة بمدينة 6 أكتوبر.

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صاحب دراجة يغرز سكينا في صدر عامل دليفري بالطالبية

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على شخص لاتهامه بالشروع في قتل عامل دليفري بطعنة نافذة في الصدر بسبب خلاف على دراجة نارية بمنطقة الطالبية.

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العدل: سلبية بلاغ وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا

أكدت وزارة العدل على سلبية بلاغ وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا.

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 11.5 مليار جنيه قيمة قضايا في أسبوع

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 63 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و11 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

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تأجيل محاكمة طبيبين وموظف في واقعة "اسجد للكلب" لـ 25 سبتمبر

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة طبيبين وموظف بتهمة التنمر على ممرض، والمعروفة إعلاميًا بـ"اسجد للكلب" لجلسة 25 سبتمبر، للاطلاع.

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ضبط عنصرين إجراميين لقتل شخص وإصابة آخر بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تحديد وضبط مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه شخصين بالدقهلية، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

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