جريمة بطلها فيلم كرتون.. قرار عاجل في اتهام طفل بقتل شقيقه بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أمرت جهات التحقيق بتسليم طفل إلى عمه بعد ثبوت عدم تورطه في قتل شقيقه طعنا بسكين بمنطقة الهرم.

وبينت التحريات أن والد الطفلين يعمل خارج المنزل طوال أيام الأسبوع ويعود يومي الخميس والجمعة، وتتولى الزوجة شؤون البيت والطفلين.

يوم الواقعة غادرت الأم لقضاء طلبات المنزل، تاركة طفليها "م" 7 سنوات، وشقيقه الأصغر "ك" 3 سنوات، بالشقة بمفردهما.

حال لهو الضحية بالسكين أمام شقيقه على طريقة أفلام الكرتون، سقط أرضا، ما أحدث إصابته بجرح نافذ بجسده بمنطقة البطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة أمام شقيقه.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم، بورود إشارة من مستشفى الهرم بوصول جثة طفل.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته كاملة.

تحريات العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والمقدم هيثم سكر وكيل الفرقة توصلت إلى أنه أثناء لهو طفل مع شقيقه الأكبر بسكين أصيب بجرح بجسده سقط قتيلا في الحال.