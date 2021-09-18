منها مواد بترولية.. ضبط 7 آلاف قضية تموينية خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها خلال أسبوع، وتم تنفيذ 577139 حكمًا قضائيًا بإجمالي 40449 متهمًا، تنفيذ 2367 حكم جناية منها 203981 حكم حبس، و 290904 أحكام غرامة، و 79887 مخالفة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 7964 قضية تموينية متنوعة منها ضبط 162 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 7212 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 973620 جنيه، وضبط 18 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 361600 لتر لبيعها في السوق السوداء، وضبط 7784 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1519،900 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 326 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 274،485طن، وكذا ضبط 78 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 154،200طن.

في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، تم ضبط 79578 قضية، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 63٫367٫742 جنيه.