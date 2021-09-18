"علشان تعرف مترجعش الموتوسيكل".. صاحب دراجة يغرز سكينا في صدر عامل دليفري بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على شخص لاتهامه بالشروع في قتل عامل دليفري بطعنة نافذة في الصدر بسبب خلاف على دراجة نارية بمنطقة الطالبية.

تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب، إشارة من مستشفى الهرم بوصول عامل دليفري يبلغ من العمر ٢٥ سنة مصابا بطعنة في الصدر.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، توصلت إلى أن مشادو كلامية وقعت بين المصاب وآخر يبلغ من العمر ٣٥ سنة لدى مطالبة الأخير برد دراجة حصل عليها لاستخدامها في عمله.

تطورت المشادة إلى مشاجرة فتوعد المتهم بإيذائه. صعد إلى منزله وأحضر سكينا من المطبخ وعاد ليسدد لعامل الدليفري طعنة في الصدر قائلا "علشان تعرف مترجعش ليا الموتوسيكل".

وتمكن الرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم الطالبية من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.