"قومي المرأة" يهنئ ماريان عازر لتوليها منصب رئيسة لجنة استراتيجية التكنولوجيا بـ"الرقابة المالية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالتهنئة إلى الدكتورة المهندسة ماريان أمير عازر، لتكليفها برئاسة اللجنة التنسيقية لاستراتيجية التكنولوجيا والابتكار في الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأعربت مرسي في بيان لها، اليوم السبت، عن بالغ سعادتها وفخرها بتولي الدكتورة ماريان عازر هذا المنصب، مؤكدة أنها نموذج نسائي نفخر به جميعًا، وتستحق عن جدارة الوصول لهذا المنصب.

وأضافت أن المرأة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية أن تثبت جدارتها وكفاءتها وتقتحم مجالات جديدة وتبوأت أعلى المناصب، وأثبتت نجاحها الباهر مؤكدة على دعم القيادة السياسية الدائم لتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات متمنية لها مزيد من النجاح والتوفيق.

يذكر أن الدكتورة المهندسة ماريان أمير عازر تم تعيينها كعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتبارًا من مايو 2021 وشغلت منصب معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمبادرات الاستراتيجية 2015 وأستاذ مساعد ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات أستاذ مساعد جامعة النيل (NU) نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA) في مصر.

وتعد عازر صاحبة أكثر من 80 بحثًا علميًا في جميع أنحاء العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولديها أكثر من 20 عامًا من الخبرة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.