رحلة الأوراق وتوقيت كل خطوة.. معلومات مهمة عن تراخيص البناء وفق الاشتراطات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل المراكز التكنولوجية في التابعة للأحياء استقبال طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء الجديدة بمختلف أنواعها.

ويجب على المواطنين الانتباه إلى عدد من الإجراءات والخطوات المهمة خلال التقدم بطلب استخراج رخصة بناء.

في البداية يقتصر دور المواطن صاحب الترخيص على التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي من أجل إعداد رسومات ومستندات الترخيص.

كما يجب أن يكون عقد الملكية الخاصة بصاحب الترخيص مشهرا في سجلات الشهر العقاري، وهذا الشرط منصوص عليه بشكل أساسي في منظومة التراخيص الجديدة.

ويلتزم المركز التكنولوجي المختص باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء مقدم الملف رقم تسلسلي مؤرخ، وإرسال الملف إلى الوحدات ذات الطابع الخاص وهي الجامعة في مدة لا تجاوز يومين من تاريخ استلامه.

وتقوم الوحدة ذات الطابع الخاص بالتأكد من مطابقة الرسومات المعمارية للاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري للموقع وذلك في خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ ورود الملف من المركز التكنولوجي.

عقب عودة الملف من الوحدة ذات الطابع الخاص يحيله المركز التكنولوجي إلى لجنة فحص مشكلة بقرار من المحافظ المختص خلال يومين من تاريخ وروده.

وبعد مراجعة المستندات والتأكد من صحتها وتحديد الرسوم المطلوبة يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص في مدة لا تجاوز يومين من تاريخ وروده من لجنة الفحص.

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