شكرا لقرائتكم خبر عن "نظافة القاهرة" تنظم يوما بيئيا لتنظيف حديقة الورد فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، يوم بيئى بحديقة الورد بمدينة نصر بالتنسيق، بحضور 25 متطوعا، وفريق من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة، لتطبيق هذه الفعالية والوصول لأعلى مستويات النظافة والجودة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتعاون مع المجتمع المدني والشركات الخاصة في تنمية الوعى البيئي وفى نشر التوعية بأهمية النظافة وللحد من التلوث.

ويأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمى للنظافة الذي يصادف يوم السبت الثالث من شهر سبتمبر كل عام، والذي يضم أكثر من 162 دولة عالمية و 18 مليون متطوّع من جميع أنحاء العالم يعملون معاً لتنظيف العالم من النفايات تحت شعار " يوم واحد، كوكب واحد، هدف واحد"..

وشاركت مصر للعام الخامس على التوالى في هذه المهمة الخاصة بالحفاظ على النظافة العامة بمختلف أنحاء الدولة، وقامت الهيئة خلال هذا اليوم بتقديم الدعم الكامل، حيث تم تنظيف حديقة الورد من الداخل والخارج وتم جمع ورفع كميات متنوعة وكبيرة من المخلفات، تم رفعها فيما بعد من قبل الفرع.