شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: وصول جثمان الشاب المصرى المتوفي بإيطاليا لمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، إنه فور علمها بواقعة وفاة مواطن مصري في إيطاليا، تواصلت مع القنصلية العامة في ميلانو، وتم تقديم كل التعازي لأسرة المواطن في محافظة المنوفية، مشيره إلى وصول جثمان المواطن المصرى إلى مطار القاهرة بعد إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بشحنه.

أضافت نبيلة مكرم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن الشاب المتوفى "إسلام عيد" كان من ذوى الاحتياجات الخاصة وكان يعاني من مشكلة في حركة سيره، وما تم استنتاجه من السلطات الإيطالية، هو أنه ارتطم بقطار لصعوبة سيره وهو ما نتج عنه الوفاة، وتم مطالبة السلطات الإيطالية بفتح باب التحقيقيات فيما يتعلق بملابسات هذا الحادث لمعرفة أسباب الوفاة.

وأوضحت الوزيرة، أن أهل المتوفى كانوا يريدون إنهاء إجراءات وصول جثمان الشاب إسلام عيد إلى مصر، لدفنه في محافظته.

وفيما يتعلق بأوضاع المصريين بالخارج، قالت إن المصريين بالخارج يتطلعون دائما للمشاركة في أي مبادرة يتم إطلاقها داخل الوطن، بهدف المشاركة في كل جهود التنمية التي تقوم بها القيادة السياسية، مبينه أن مبادرة "حياة كريمة" لمست كل قلوب المصريين بالخارج باعتبارها جزءا من ملف حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة للمواطنين، متابعه: "أطلقنا الأسبوع الماضى أول منصة إلكترونية لجمع تبرعات المصريين بالخارج الذين يودون المساهمة في مبادرة حياة كريمة، لتنمية الريف المصرى".