شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع "2 كفاية": لدينا شراكة مع 108 جمعيات أهلية واستهدفنا 10 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ديزيريه لبيب، مدير مشروع "2 كفاية"، إن المشروع في الفترة الزمنية التي عمل فيها حقق أكثر مما تم التخطيط له، مشيرة إلى أن الفترة القادمة تحتاج المزيد من العمل والمجهود من أجل تحقيق الهدف الرئيسي، للتحكم في الزيادة السكانية غير المنضبطة في البلد التي تأكل ثمار التنمية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز: "مشروع 2 كفاية فكرة غير تقليدية، اعتمدت على تقديم وزارة التضامن الدعم للجمعيات الأهلية للقيام بدورها في مواجهة المشكلة السكانية، ولدينا شراكة مع 108 جمعيات أهلية في 10 محافظات، تم اختيارها وفقاً للمحافظات الأكثر فقرا والأعلى في نسب الإنجاب، واستهدفنا السيدات المستفيدات من برنامج الدعم المصري تكافل".

واستطردت: "عملنا من خلال محورين أولهما التنمية، وتعتمد على تغيير السلوك، وهو أمر يمر بمراحل كثيرة، ليس من السهل تغيير سلوك الإنسان إلا من خلال توعية مستمرة وبطرق مختلفة حتى يقتنع ويتصرف بإيجابية نحو أمر ما ويتبع السلوك الصحيح، وقمنا بتدريب 1246 فتاة من خلال الجمعيات الأهلية، وتم تدريبهم على المفاهيم المجتمعية والدينية الخاطئة والسائدة في تلك المجتمعات وكيفية الرد على تلك المفاهيم".

وتابعت: "الأزهر الشريف ساعد في تدريب الفتيات بالجزء الديني الخاص بتعديل المفاهيم، كما أنه تم إصدار بعنوان (تنظيم النسل وتحيده في الإسلام) بالشراكة بين التضامن الاجتماعي ودار الإفتاء، بالإضافة إلى برنامج إذاعي لتفنيد المفاهيم الدينية الخاطئة الخاصة بتنظيم الأسرة وكان يذاع على إذاعة القرآن الكريم"