شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية تتوافق مع التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن ترشيح هيئة المجتمعات العمرانية لجائزة "الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021"، تم بحزمة من المشروعات وأهداف تلك المشروعات والتى تتوافق مع تحقيق رؤية مصر 2030 المرتكزة فى الأساس على التنمية المستدامة.

وأضاف عبد الخالق، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أن حل مشكلة العمران القائم هو الاتجاه نحو المناطق الجديدة، لمضاعفة العمران من 7.5% إلى 14%، ويتم ذلك من خلال شبكة من المجتمعات العمرانية التى تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية مدعمة بشبكة طرق قومية ورئيسية.

وتابع أن الدولة المصرية تهدف لتوفير مسكن ملائم لكل شرائح المجتمع وسط محيط عمرانى ملائى وفى مقدرة المواطن المصرى، ليتم التقليل من ظهور العشوائيات، مردفا: "هيئة المجتمعات العمرانية تهدف إلى تطوير المجتمعات العمرانية القديمة بجانب إنشاء مجتمعات جديدة، بجانب تطوير المناطق ذات القيمة مثل منطقة عين الصيرة وكورنيش النيل والقاهرة الخديوية وحديقة الأزبكية، وعدد من المشروعات تحت قيادة رئيس الوزراء هدفها الارتقاء بالمناطق ذات القيمة بعدما فقدت قيمتها لعشرات السنوات".

وأشار إلى تدشين احتفالية خاصة بجائزة الأمم المتحدة فى دولة الكاميرون، يوم 4 أكتوبر المقبل وسيتم استلام جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، قائلا: "الجائزة لها أكثر من معنى وهى عبارة عن حافز لكل الجهات الحكومية وهذه الجائزة للحكومة المصرية بالكامل".

وأشار إلى تدشين احتفالية خاصة بجائزة الأمم المتحدة فى دولة الكاميرون، يوم 4 أكتوبر المقبل وسيتم استلام جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، قائلا: "الجائزة لها أكثر من معنى وهى عبارة عن حافز لكل الجهات الحكومية وهذه الجائزة للحكومة المصرية بالكامل".