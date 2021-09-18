شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا لعام 2021- 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2021/2022، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية العليا التي عقدت اليوم السبت.
وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، أولها: ضرورة مراعاة وجود سكرتير داخل الجلسة من السيدات بكل دائرة وذلك بما يتفق توجيهات الدولة في تمكين المرأة ومساواتها مع الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.