شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا لعام 2021- 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2021/2022، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية العليا التي عقدت اليوم السبت.