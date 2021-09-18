شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للمستشفيات الجامعية": ميكنة 120 مستشفى جامعيا وأزهريا فى أقل من عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه في إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي، يتم تحويل كل خدمات المستشفيات الجامعية إلى خدمات مميكنة، من خلال تعليم عبر المنصات الإلكترونية، وعلاج من خلال أجهزة العلاج عن بعد أو التشخيص عن بعد، إضافة إلى ميكنة كل ما يتم تقديمه داخل المستشفى بداية من دخولها.

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أنه سيتم ميكنة 115 مستشفى، إضافة إلى 5 مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر، بإجمالى 120 مستشفى، وسيتم ميكنة نصف هذا الرقم في المرحلة الأولى، حيث تم الانتهاء من جميع الإجراءات اللوجستية الخاصة بالتعاقدات، وخلال أيام قليلة سيتم إجراء التعاقدات ثم تنطلق عملية الميكنة خلال أسبوع أو أسبوعين، على أن تنتهى المرحلة الأولى خلال 6 أشهر، وقبل انتهائها ستتم الإجراءات التعاقدية للمرحلة الثانية لانتهاء عملية الميكنة بالكامل في أقل من عام.

وأكمل: "سيتم ربط من خلال أجهزة التشخيص عن بعد، ويستطيع أن يكشف الطبيب على المريض عن بعد ويتم مناظرته وهو في مكانه بدلا من سفر المريض إلى مكان الطبيب، عدا حالات العمليات، ولا يتم محاسبة المريض على أي مقابل لتلقيه هذه الخدمة لأنها جزء من الرعاية الطبية التي تقدمها الدولة للمواطن".

وأشار إلى أن ميكنة المستشفيات الجامعية ستكلف الدولة في المرحلة الأولى 2.7 مليار جنيه، ومثليهم في المرحلة الثانية، أي تتخطى عملية الميكنة بالكامل أكثر من 5 مليارات جنيه.