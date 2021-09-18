شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء: عزاء ابن الشيخ محمد متولى الشعراوى اليوم بمسجد الشرطة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الساعاتى، المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم والمحفظين، أن أسرة المحاسب الراحل أحمد الشعراوى، نجل الشيخ محمد متولى الشعراوى، ستتلقى العزاء فى الراحل مساء اليوم السبت فى مسجد الشرطة بأكتوبر، والذى شيعت جنازته أمس الأول بدقاوس فى محافظة الدقهلية، وسط إجراءات احترازية.

ونعت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، الأربعاء الماضى، المحاسب أحمد الشعراوى أصغر أبناء الشيخ الشعراوى من الذكور، حيث قال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة القراء فى بيان: إن الفقيد توفى فى القاهرة وليس فى ألمانيا كما رددت بعض المواقع..