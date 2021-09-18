شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة توجه كلمة للمصريين بالخارج للترويج لمشروع "حياة كريمة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيديو يتناول جهود الوزارة فى ربط المصريين بالخارج بوطنهم وإشراكهم فى عملية التنمية التى تجرى على أرض الوطن، حيث استعرض الفيديو جهود زرع الانتماء والولاء للوطن لأبنائنا من الجيل الثانى والثالث من المصريين الخارج.

واستعرض الفيديو إنجازات الجمهورية الجديدة، التى بها الكثير من الجهود وإصدار التقرير السنوى للتنمية البشرية للأمم المتحدة 2021، وشهادة المنظمات الدولية بما تقوم به الدولة المصرية من جهود، وكذلك المنصة الإلكترونية التى أطلقتها وزارة الهجرة لإشراك المصريين بالخارج فى التنمية التى تجرى على أرض الوطن ولدعم المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، والذى من المقرر أن تنظمه الوزارة يوم 2 أكتوبر بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة التخطيط.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال الفيديو، إنه وقبل توليها مسئولية وزارة الهجرة وكانت تعمل كقنصل مصر فى الخارج، كانت تعيش هى وأبناؤها خارج مصر، ولكنها كانت حريصة على أن يتعرفوا على صعيد مصر.

وتابعت: "أريد أن أخبر حضراتكم أن الزيارة التى قمت بها مع أولادى للصعيد غيرت من مفاهيم كثيرة عندهم، ولذلك أتمنى أن يكون كل أولادنا فى الخارج جزءًا من هذه الشراكة التى أنجزتها الدولة، حتى نستطيع مساعدة أهالينا فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة".

وأضافت وزيرة الهجرة أن أهالينا فى صعيد مصر، والدلتا، ووجه بحري، محافظات وقرى كثيرة جدا تحتاج دعم أبنائنا فى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الفاعلية التى سيتم تنظيمها يوم 2 أكتوبر المقبل.

واستطردت قائلة: "إن الدعم ليس ماديًا فقط، لأننا نحتاج أن نكمل الدور الأساسى التى تقوم به الدولة للنمو بمستوى المعيشة فى القرى المصرية، ولكن حضراتكم جزء من هذه الدولة ونعلم جيدا أن كل هذه الجهود لابد أن يكون معها مساندة، وما أجمل مساندة المصريين فى الخارج لدولتهم، ورأيناها فى الكثير من الأمور التى مرت علينا".

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم رسالة إلى المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلة: "المشاركة مهمة جدا، ليس فقط أن تشارك فى نشر رابط للموقع أو صفحة فيسبوك الخاصة بالحملة أو رسالة بتطبيق الواتساب، بل نحن نحتاج مساندة ودعما قويا جدا من المصريين فى الولايات المتحدة الأمريكية لهذا المشروع وتحديدا المتضمن فى مقدمة الرسالة الموجودة على الموقع الإلكترونى الخاص بالتبرع".

وتابعت: "إننا نختار مع كل دولة المشروع الذى يتناسب مع ثقافتها، ونعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة التخطيط، ومع السيدة ليلى بنس المصرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية وخبيرة إدارة الثروات، وحاصلة على المركز الأول فى مجلة فوربس لإدارة الثروات الأمريكية لعام 2021".

وأكدت وزيرة الهجرة على أننا لابد أن نكون قوة واحدة لدعم هذه المبادرة، لكى نزرع بأولادنا فى الخارج الولاء والانتماء والمشاركة، وسنرى ما الذى حدث بعد دعمكم هذا المشروع، وتحسين جودة الحياة، وإنه حينما تشارك فى تنمية بلدك فإنك تدافع عنها".

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن المشروع القومى "حياة كريمة" عندما يدعمه ويتحدث عنه المصريون بالخارج، فهى رسالة قوية جدا بأننا نستطيع تغيير هذه الصورة السلبية المتداولة عننا فى الخارج، وقالت: "الدعوة لكل المصريين فى الخارج، وأولادهم من الجيل الثانى والثالث الدارسين المصريين فى الخارج، إننى أتحدث اليوم عن الولايات المتحدة الأمريكية، إنما بالطبع كل من يريد المشاركة مرحب به، فالمشروع القومى حياة كريمة مهم جدا لأن أهالينا البسطاء يستحقون، ولذلك دائما يقول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إن الشعب المصرى هو من استطاع الصمود والصبر وتغيير الواقع".

كما تجدر الإشارة إلى أن منصة حملة تبرع المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية للمشروع القومى "حياة كريمة" تشمل موقعا إلكترونيا يحتوى على "ما هو المشروع القومى حياة كريمة؟" عن طريق (نسخة ويب ونسخة موبايل) .