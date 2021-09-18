ناشرها طمع في زيادة متابعيه.. الداخلية: واقعة اختطاف "أطفال البحيرة" غير حقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشورعلى "فيسبوك" تضمن الادعاء بخطف مجموعة من الأشخاص الأطفال والإتجار فى الأعضاء البشرية، وتبين أن ناشر المحتوى هدفه زيادة عدد متابعيه وجذب اهتمامهم والواقعة غير حقيقية.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بخطف أشخاص أطفال والإتجار فى الأعضاء البشرية، وأحدهم مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما جاء بالمنشور، وأمكن تحديد القائم على نشر هذا المنشور وتبين أنه شخص مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، و بمواجهته اعترف بعرض المنشور بغرض زيادة عدد متابعيه وجذب اهتمامهم،

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.