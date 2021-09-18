العدل: سلبية بلاغ وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أكدت وزارة العدل على سلبية بلاغ وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا.

وذكرت وزارة العدل في بيان اليوم السبت، أنها تلقت صباح اليوم إخطارا من أمن مجمع محاكم المنيا بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مراون وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.

وأوضحت: "حرصا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلسل وأمن ووفقا لاجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع، كما تم نقل المتهمين فى القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى".

بانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كافة الغرف ومحيط المحكمة وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر أي جسم غريب أو مفرقعات.

وواصلت: "بعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم اى جزاء قانونى سواء بصدور احكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضين"

ووجهت وزارة العدل الشكر إلى وزارة الداخلية على سرعة الانتقال والمهنية العالية في اجراءاتها حتى تمام عودة العمل بالمحكمة.