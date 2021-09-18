"محامين المنيا" تدين ما أشيع بشأن وجود متفجرات في مجمع المحاكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أصدرت نقابة محاميّ المنيا، بيانًا اليوم السبت، تدين فيه ما أشيع بشأن وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا، مؤكدة أن ذلك يعد تهديدًا لأمن المصريين ومؤسسات الدولة.

كما دعا مجلس النقابة إلى التكاتف، وتقديم يد العون للجهات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، والقبض على الفاعلين.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الداخلية ضبط القائم على نشر رسائل التهديدات بمجمع محاكم المنيا.

وذكرت الداخلية في بيان اليوم السبت، أن ناشر رسائل التهديد تبين أنه محامي رغب في تأجيل جلسة تنظرها المحكمة قضية جنائية لموكله، فضطر إلى تلك الوسيلة.

وكانت وزارة العدل أكدت سلبية بلاغ وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا.

وذكرت وزارة العدل في بيان لها أنها تلقت صباح اليوم إخطارًا من أمن مجمع محاكم المنيا بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مروان وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.

وأوضحت: "حرصًا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلسل وأمن، ووفقًا لإجراءات وقواعد السلامة منعًا للتدافع، كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى".