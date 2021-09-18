بالصور.. رئيس الأسقفية يفتتح مؤتمر "الإيمان والعمل" للكنائس الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

افتتح الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مؤتمر "الإيمان والعمل"، اليوم السبت، بالتعاون مع شركة الكنائس الأسقفية الأنجليكانية الأفريقية والاتحاد الأوروبي، الذي يضم 15 من الشباب المسلم والمسيحى من دول بوروندي وكينيا وجنوب السودان وأوغندا وزانزيبار لنشر ثقافة قبول التنوع والاختلاف ونشر ثقافة السلام.

وقال المطران سامي: "صحيح إن حوار الأديان مهم ولكن حوار الحياة المشتركة أهم فالله خلقنا لنتعارف ونتشارك إذ يعتبر المبدأ الأول للحوار هو الالتقاء ببعضنا البعض والحديث أما المبدأ الثانى فهو الاستماع لتحدياتنا وأمنياتنا".

فيما استقبل الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الوفد فى مقابلة قدم فيها شرح عن دور المجمع والمؤسسة الإسلامية فى إمداد المجتمع بالأئمة والباحثين كما تحدث عن تقديره للكنيسة الأسقفية لما تقدمه فى تنفيذ المشروعات الداعمة لفكر التنوير المجتمعى وصناعة السلام والعيش المشترك بالإضافة لرغبة الشباب الإفريقى فى الاستفادة من التجربة المصرية وسبل الحوار بين الأزهر والكنيسة.

من المقرر أن يقوم الوفد بزيارة مؤسسة الأزهر الشريف وبيت العائلة المصرية ومجمع البحوث الإسلامية والمعالم الأثرية الإسلامية والمسيحية والتعرف علي الحضارة الفرعونية المصرية القديمة وذلك لمساعدة المشاركين في هذة الزيارة علي فهم التنوع الثقافي و الحضاري الغني في بلادنا المصرية، هذا بالإضافة للتعرف علي الدور الذي تقوم به الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر في مجال الحوار المجتمعي و الأساليب المستخدمة لتعزيز الحوار بين أصحاب الديانات المختلفة لتبادل الخبرات وكيفية بناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنمية نشر ثقافة السلام والتعايش المشترك.

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