شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا ارتفاع تدريجى بالحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات ملفات عمل الوزارة.. أبرزها التحول الرقمي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة.

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال رفع كفاءة الصحراوى الشرقى ونفق الزعفرانة

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقى، الأمر الذى يتطلب رفع كفاءة نفق الزعفرانة، ما يستلزم غلق كلى لنفق الزعفرانة بالاتجاهين، وذلك بداية من يوم السبت الموافق 18/9/2021 لمدة شهرين، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، مع إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

مدبولى يُهنئ وزير الإسكان بفوز هيئة المجتمعات العمرانية بجائزة الأمم المتحدة

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفوز "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، بجائزة "الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 " ، في مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان.

تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بالتنمر على ممرض لجلسة 25 سبتمبر

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم السبت تأجيل محاكمة الطبيب عمرو خيري واثنين آخرين بتهمة التنمر على ممرض، ومطالبته بالسجود لكلب فى إحدى العيادات بمستشفى خاص بالقاهرة، لجلسة 25 سبتمبر الجاري للإعلان وتصوير المستندات.

غدا ارتفاع تدريجى بالحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 وأسوان 39

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

الداخلية تضبط جرائم تهرب ضريبي بقيمة 11 مليار جنيه خلال أسبوع

وجهت الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق حملات مكبرة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا)، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية.

FDA توافق على جرعة معززة للقاح فايزر لكبار السن والأكثر عرضة لمضاعفات كورونا

وافق مستشارو اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على ترخيص الاستخدام الطارئ لجرعة معززة من لقاح فايزر لمدة 6 أشهر للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر وأولئك المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا الحادة بعد ستة أشهر من حصولهم على أول جرعة.

الحبس 3سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لفتاة الهوهوز وصديقها بالإسكندرية

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، حبس السيدة المعروفة إعلاميا بـ فتاة الهوهوز وصديقها، بالحبس والنفاذ لمدة 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.