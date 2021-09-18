شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تعلن سلبية بلاغ وجود متفجرات.. وعودة العمل بمجمع محاكم المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العدل أنها تلقت صباح اليوم إخطارا من أمن مجمع محاكم المنيا بأنهم فوجئوا اليوم بالعثور على منشورات داخل المحكمة بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.

وأشارت وزارة العدل فى بيان لها، إلى انتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، لفحص البلاغ والمنشور الذى عثر عليه وبيان مدى صحته.

وحرصا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلسل وأمن ووفقا لاجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع، كما تم نقل المتهمين فى القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.

وأضافت وزارة العدل، أن خبراء المفرقعات قاموا بتمشيط ومسح كافة الغرف ومسح المحكمة ومحيطها حيث تبين سلبية البلاغ ولم يعثر أي جسم غريب أو مفرقعات.

وأوضحت الوزارة أنه عقب التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا عاد العمل إلى طبيعته حيث اعتلى القضاة المنصات وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم حضور المتقاضين فى المحكمة اليوم أى جزاء قانونى سواء بصدور احكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضين.

وتوجه وزارة العدل الشكر الى وزارة الداخلية على سرعة الانتقال والمهنية العالية في اجراءاتها حتى تمام عودة العمل بالمحكمة.