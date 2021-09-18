شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال رفع كفاءة الصحراوى الشرقى ونفق الزعفرانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقى، الأمر الذى يتطلب رفع كفاءة نفق الزعفرانة، ما يستلزم غلق كلى لنفق الزعفرانة بالاتجاهين، وذلك بداية من يوم السبت الموافق 18/9/2021 لمدة شهرين، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، مع إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

- القادم من طريق (21) الصف وأطفيح اتجاه "طريق الزعفرانة البحر الأحمر" السير يميناً إتجاه الطريق الشرقى "القديم" بنى سويف حتى نفق "بياض العرب" ثم السير لطريق الزعفرانة.

- القادم من طريق 21 الصف وأطفيح إتجاه (طريق القاهرة) العودة للسير بطريق (21) الصف وأطفيح حتى (نفق أطفيح) أو (نفق الودى) أو الإستكمال حتى مناطق الإخصاص ومنه للدائرى الإقليمى إتجاه القاهرة.

- القادم من طريق الزعفرانة إتجاه نفق الزعفرانة إتجاه مدينة إطفيح السير يميناً أعلى مسطح طريق الصعيد الحر إتجاه القاهرة ثم دوران وعودة قبل بوابات طريق الصعيد الحر ثم دوران وعودة إتجاه بوابات الكريمات.

تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.