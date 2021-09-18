شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إيقاف الشيخ صبرى عبادة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، وقف الشيخ صبري عبادة خليل علي استشاري إدارة مركزية بالمستوى الوظيفي العالي عن العمل لحين انتهاء التحقيقات فيما نسب إليه من مخالفات وخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى، وذلك بناء على مذكرات التفتيش ورئيس القطاع الدينى.

كانت مصادر بوزارة الأوقاف كشفت تفاصيل إعفاء الشيخ صبري عبادة من منصبه مديرًا لمديرية أوقاف الإسماعيلية، أمس الجمعة، بناء على المذكرة المقدمة من رئيس القطاع الديني والوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن القرار جاء بسبب عدم قدرته على إحكام السيطرة على خطبة الجمعة التى خطبها في أحد المساجد اليوم، مما أثار حفظية المصلين وتصاعدت الخلافات بالمسجد، مما أوشك معه أن تلغى خطبة الجمعة.

وقالت المصادر: "تم اتخاذ القرار لأنه إذا كان هذا حال مدير المديرية، فما بالك بالإمام العادي"، لافتة إلى أنه تم إرسال فريق من التفتيش بالوزارة للوقوف على تفاصيل الواقعة والتحقيق بها.