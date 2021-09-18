شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات "التعليم" للعام الدراسى الجديد 2021-2022.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التربية والتعليم الاستعداد للعام الدراسى الجديد، 2021،2022، نرصد فى التقرير التالى أبرز الاستعدادات.

ـ صيانة المدارس على مستوى الجمهورية.

ـ تطعيم أعضاء هيئة التدريس ضد كورونا.

ـ توسيع قاعدة تطعيم الطلاب فى المرحلة الثانوية.

ـ إلزام المدارس الخاصة بإعلان المصروفات الدراسية.

ـ إلزام المدارس الخاصة بشرائح المصروفات الرسمية.

ـ قبول ملفات الطلاب الجدد فى أولى ابتدائى والأول الثانوى.

ـ إعلان مصروفات المدارس الرسمية الحكومية.

ـ إعلان أسعار كتب التلاميذ فى الصفوف الأولى.

ـ مطالبة المدارس بتفعيل مجموعات التقوية.

ـ التشديد على المدارس بالتصدى للدروس الخصوصية.

ـ التنبيه على تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل يومى.

ـ التأكيد على الحضور اليومى للطلاب والمعلمين.

ـ تطبيق قواعد الحضور والغياب بين الطلاب والمعلمين.

ـ منع الضرب فى المدارس.

ـ منع الواجبات المنزلية لرياض الأطفال.

ـ وصول الكتب المدرسية للمدارس استعدادا لتسليمها للطلاب.