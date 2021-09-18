شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات "التعليم" للعام الدراسى الجديد 2021-2022.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التربية والتعليم الاستعداد للعام الدراسى الجديد، 2021،2022، نرصد فى التقرير التالى أبرز الاستعدادات.
ـ صيانة المدارس على مستوى الجمهورية.
ـ تطعيم أعضاء هيئة التدريس ضد كورونا.
ـ توسيع قاعدة تطعيم الطلاب فى المرحلة الثانوية.
ـ إلزام المدارس الخاصة بإعلان المصروفات الدراسية.
ـ إلزام المدارس الخاصة بشرائح المصروفات الرسمية.
ـ قبول ملفات الطلاب الجدد فى أولى ابتدائى والأول الثانوى.
ـ إعلان مصروفات المدارس الرسمية الحكومية.
ـ إعلان أسعار كتب التلاميذ فى الصفوف الأولى.
ـ مطالبة المدارس بتفعيل مجموعات التقوية.
ـ التشديد على المدارس بالتصدى للدروس الخصوصية.
ـ التنبيه على تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل يومى.
ـ التأكيد على الحضور اليومى للطلاب والمعلمين.
ـ تطبيق قواعد الحضور والغياب بين الطلاب والمعلمين.
ـ منع الضرب فى المدارس.
ـ منع الواجبات المنزلية لرياض الأطفال.
ـ وصول الكتب المدرسية للمدارس استعدادا لتسليمها للطلاب.