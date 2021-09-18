شكرا لقرائتكم خبر عن أسسها صموئيل حبيب 1950.. 8معلومات عن دار الثقافة التابعة للكنيسة الإنجيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان للكنيسة الإنجيلية بمصر باع كبير فى النشر، حيث تعتبر دار الثقافة من أهم العلامات في هذا الطريق، وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن دار الثقافة:

1 - أسسها الدكتور القس صموئيل حبيب عام 1950 باعتبارها أحد قطاعات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

2 - نشرت دار الثقافة ما يقارب 1500 عنوان في شتى المجالات بدأتها بعشرة عناوين فقط في عامها الأول.

3 – لها دور لاهوتى رائد وفاعل فى صياغة الفكر اللاهوتى للقراء العرب عمومًا والمصريين على وجع الخصوص.

4 - تهتم دار الثقافة سنويًا بإضافة عناوين لاهوتية جديدة للمكتبة العربية، سواء من كتب مترجمة لكبار اللاهوتيين العالميين أو كتب للاهوتيين مصريين وعرب.

5 - تعمل على تيسير فهم وقراءة الكتاب المقدس من خلال إصدارها لسلاسل تفسيرية ودوائر معارف وغيرها من الكتب التي تمكن كل مسيحي من فهم الكتاب المقدس ودراسته.

6 - لا يقتصر دورها على الكتب اللاهوتية فقط، بل أيضًا اتخذت دار الثقافة منذ عامها الأول الريادة فى نشر الكتب الاجتماعية والنفسية.

7 - أخذت الريادة ليس فقط في المجال المسيحي بل بشكل عام في نشر كتب عن الثقافة الجنسية في وقت كان هذا المجال مغلقًا وبل ومعيبا، فهي أول من طرق هذا الباب من خلال تقديم هذه المادة لقرائها بشكل علمي ومن منظور كتابي مسيحي من خلال كتابات متخصصين مصريين وترجمة كتب لكبار الكتاب في هذا المجال.

8 - أصدرت عددًا ليس بقليل من الكتب السياسية والكتب التي تدرس وتناقش العمل الاجتماعي وتؤسس له.