الداخلية X أسبوع.. غلق 4590 محلًا مخالفًا و62 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 6962 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1400 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 8610 أرجيلة، وغلق 4590 محل مخالف لمواعيد الغلق.

وضبط 62180 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 61866 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (314) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.